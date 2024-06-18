Вторник, 18 Июня 2024 19:47

АрмИнфо. Диалог имеет ключевое значение с точки зрения формирования надлежащей системы защиты и продвижения прав человека. Об этом, выступая на открытии конференции "Вовлечение гражданского общества в программу реформ Армении", заявила Защитник прав человека Анаит Манасян.

В своем выступлении она отметила, что подобные площадки дают возможность вести полноценный диалог по различным вопросам, связанным с правами человека. <С точки зрения формирования полноценной системы защиты прав человека в стране необходим диалог между гражданским обществом и государственными органами. Должны быть услышаны голоса тех, кто лично видит проблемы и фиксирует их", - сказала Омбудсмен.

Анаит Манасян коснулась также вопроса прав человека в системе образования, отметив, что оно нуждается в серьезной трансформации в Армении. <Система прав человека в системе образования нуждается в комплексной трансформации. Кроме того, также важно, чтобы сотрудники государственных органов регулярно проходили обучение по различным направлениям", - отметила Защитник прав человека.

Манасян подчеркнула важность контрольной функции со стороны гражданского общества, посчитав ее ключевой для того, чтобы голос представителей гражданского общества был услышан государством. Она рассказала о роли общественных советов при Совете по правам человека, в которые входят представители гражданского общества и независимые эксперты, работающие в различных сферах.

С приветственной речью также выступили глава отдела политики и прав человека делегации Европейского Союза в Армении Мария Папамихаил, заместитель посла ЕС Клас Вальденстрём и другие. Целью мероприятия было собрать вместе неправительственные организации, действующие в Ереване и в областях, для обсуждения повестки текущих реформ в Армении вместе с представителями правительства.