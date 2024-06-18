Вторник, 18 Июня 2024 19:33

АрмИнфо. 18 июня председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял посла ФРГ в Армении Виктора Рихтера, который завершает свою дипломатическую миссию в стране.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, спикер поблагодарил посла за усилия, вложенные в развитие отношений Армения-Германия и Армения-ЕС, и подчеркнул важность устойчивого развития сотрудничества. "Многоплановое межпарламентское сотрудничество, активные взаимные визиты депутатов, наличие групп дружбы в парламентах двух стран, несомненно, являются свидетельством диалога на высоком уровне>, - сказал спикер.

Виктор Рихтер высоко оценил налаженное сотрудничество между двумя странами и подчеркнул, что межпарламентские контакты играют ключевую роль в углублении отношений.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и процесс нормализации армяно- азербайджанских отношений.

Виктор Рихтер подтвердил приверженность ФРГ поддержке процесса мирных переговоров. "Продолжающиеся реформы в Республике Армения и установление мира на Южном Кавказе являются политическим приоритетом", - отметил посол.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах и текущих программах расширения сотрудничества Армения-Германия. В этом контексте важное значение приобрело сотрудничество в культурной, образовательной, экономической и энергетической сферах.