Вторник, 18 Июня 2024 15:29

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян 18 июня принял заместителя государственного секретаря США по управлению и ресурсам Ричарда Верма.

Как сообщает пресс-служба правительства РА, премьер- министр подчеркнул важность последовательного развития стратегического диалога между Арменией и США, и углубления многосекторального сотрудничества.

Никол Пашинян отметил, что визит Ричарда Верма будет способствовать обсуждению вопросов повестки двусторонних отношений, программ, направленных на укрепление демократии и расширения экономических возможностей, а также расширению отношений на уровне местного самоуправления.

Ричард Верма, в свою очередь, подчеркнул готовность США укреплять сотрудничество с Арменией по различным направлениям, в том числе, между местными органами самоопределения, а также в сферах экономики, образования и др.

На встрече собеседники обсудили вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых на встрече высокого уровня Армения-ЕС-США, состоявшейся 5 апреля 2024 года в Брюсселе.

Состоялся обмен мнениями по поводу мирного договора между Арменией и Азербайджаном, процесса демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, проекта <Перекресток мира>, а также реализации недавно одобренной правительством РА жилищной программы для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Что касается последнего, то премьер-министр Пашинян подчеркнул важность поддержки в этом вопросе со стороны международных партнеров.