Вторник, 18 Июня 2024 15:20

АрмИнфо. Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, нанесение ущерба или их уничтожение чревато штрафами для граждан в размере 150 тыс. драмов (вместо ранее действующих 80 тыс. драмов), а для должностных лиц - 300 тыс. драмов (вместо 150 тыс. драмов). Об этом говорится в сообщении Инспекционного органа по охране природы и недр.

При повторных нарушениях в течение последующих 6 месяцев граждане будут оштрафованы на 200 тыс. драмов, должностные лица - на 300 тыс. драмов.

В случае нарушения требований сохранения или использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) размер штрафа для граждан составит от 100 тыс. до 150 тыс. драмов, должностные лица

обязаны будут выплатить от 300 тыс. до 350 тыс. драмов. Ранее граждане штрафовались на 50-80 тыс. драмов, должностные лица на 150-200 тыс. драмов. При выявления повторных нарушений в разрезе полугода сумма штрафа составит 200 тыс. драмов и 400 тыс. драмов соответственно.