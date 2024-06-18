Вторник, 18 Июня 2024 14:27

АрмИнфо.Мы с гордостью сообщаем, что, стремясь повысить прозрачность и стандартизировать учет выбросов углерода, Ардшинбанк присоединяется к Партнерству по финансовому учету выбросов углерода (PCAF).

Партнерство по финансовому учету выбросов углерода (PCAF) — это сотрудничество между финансовыми учреждениями по всему миру, направленное на обеспечение гармонизированных оценок и раскрытия информации о выбросах парниковых газов, финансируемых за счет кредитов и инвестиций. Имея более 480 финансовых учреждений с шести континентов, группа быстро расширяется в Северной Америке, Латинской Америке, Европе, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Присоединяясь к PCAF, мы стремимся измерять и раскрывать информацию о наших финансируемых выбросах. Это обязательство согласуется с нашей повесткой дня в области климата, подчеркивая нашу приверженность смягчению последствий изменения климата посредством ответственных инвестиций и практики кредитования. Присоединение к PCAF позволяет нам ставить более обоснованные и амбициозные климатические цели, демонстрируя наше лидерство в переходе финансового сектора к низкоуглеродной экономике.

«Я рад сообщить, что ЗАО «Ардшинбанк» вступает в стратегическое партнерство с PCAF для запуска комплексной инициативы по учету выбросов углерода. Это важное сотрудничество призвано улучшить нашу заботу об окружающей среде за счет повышения точности и качества наших раскрытий информации о парниковых газах.

Эта инициатива является свидетельством нашей непоколебимой приверженности принципам устойчивого развития и ответственного ведения бизнеса. И мы верим, что это партнерство не только улучшит нашу прозрачность и подотчетность в экологической отчетности, но и установит соответствующий ориентир в финансовом секторе.

Ардшинбанк гордится тем, что сделал этот значительный шаг вперед, подкрепив нашу приверженность экологической ответственности и устойчивому росту», – заявил Артак Ананян, председатель правления банка.

Об Ардшинбанке

Ардшинбанк является лидирующим банком в Армении, предлагающим диверсифицированные универсальные банковские услуги, включая розничные и корпоративные, инвестиционно-банковские услуги, а также решения в сфере управления личными активами (private banking & wealth management). У Банка более 380 000 клиентов, которых обслуживают более 1700 сотрудников, а также сильная многоканальная платформа продаж с 65 филиалами, поддерживаемая комплексной платформой мобильного и онлайн-банкинга. Банк обладает крупнейшей филиальной сетью в стране и имеет представительство в Париже, Франция.

Обязательства Ардшинбанка распространяются на инвестиции в альтернативную энергетику, что соответствует политике банка по развитию зеленого банкинга. В основе операционных систем банка лежит социальная и экологическая ответственность в сочетании с крепким корпоративным управлением. Это обязательство отражает приверженность Ардшинбанка принципам устойчивого развития и демонстрирует, что банк находится на правильном пути.

О Партнерстве по финансовому учету выбросов углерода (PCAF)

Партнерство по финансовому учету выбросов углерода (PCAF) было запущено во всем мире в сентябре 2019 года. В настоящее время более 480 финансовых учреждений подписались на инициативу PCAF. Участники PCAF работают вместе над совместной разработкой Глобального стандарта учета и отчетности по выбросам парниковых газов для финансовой индустрии, чтобы измерять и раскрывать выбросы парниковых газов в результате своих кредитов и инвестиций. Для получения дополнительной информации см. https://carbonaccountingfinancials.com/.