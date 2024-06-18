Вторник, 18 Июня 2024 14:24

АрмИнфо.В последнее время участились нелицеприятные высказывания представителей властей Армении и лично Никола Пашиняна в адрес арцахцев, что отражается на обострении антикарабахских настроений среди определенных групп в РА. Об этом говорится заявлении гражданской инициативы "Мы есть".

"Вопреки тому, что народ Армении в большинстве своем воспринял боль покинувших родину арцахцев как свою собственную, среди занимающих высокие государственные посты находятся те, кто упрекает карабахцев в том, что они покинули свои дома и свою землю, на которой жили тысячелетиями.

Абсурд ситуации в том, что именно бездарная политика нынешних властей привела к подобной ситуации на карабахском направлении. Продолжая нести ложь и обман, Пашинян заявил, что уже в 2018 году знал, что Нагорный Карабах не может быть частью Армении, хотя в 2019 году он же на площади в Степанакерте заявил: "Арцах - это Армения, и точка". Заявляя о том, что целью исхода арцахцев было свержение его власти в Армении, или что армянский Арцах - путь к тому, что Армения будет "губернией России", Пашинян в очередной раз показывает не только поверхностные представления о сути карабахского конфликта, но и осознанно искажает историю и реальность карабахской проблемы", - говорится в заявлении.

В инициативе уверены, что сегодня под вопрос ставится не только будущее арцахцев, но уже и прошлое. "Обесцениваются наши победы и достижения, с самых высоких трибун пытаются задеть наше достоинство и честь. Непродуманная политика властей Армении относительно документации, гражданства, прописки, свободного передвижения, а также предложения по жилищной программе, не учитывающие мнения самих карабахцев, сводят на нет саму возможность диалога относительно нашего настоящего и будущего", - говорится в заявлении.

Инициатива "Мы есть" выражает свое возмущение фактами многосторонней дискриминации, попытками торпедирования решения многочисленных проблем арцахцев, а также тем, что власти Армении содействуют попыткам Азербайджана убрать карабахский конфликт из международной политической повестки.

"Мы благодарим за все, что делается для арцахцев на разных уровнях, но считаем, что понижать планку карабахской проблемы только до темы финансирования карабахцев непозволительно. Мы нуждаемся в политической и правовой поддержке, в защите наших прав на международном уровне, в систематическом и стратегическом решении наших политических проблем, а также в тактичности и эмпатии.

Армянские власти должны, наконец, осознать, что удар по арцахцам - это удар по всему армянству. Призываем политических лидеров дать политическую, а юристов - правовую оценку подобной риторике нынешних властей Армении", - подытожили в инициативе"Мы есть".