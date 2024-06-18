Вторник, 18 Июня 2024 12:21

АрмИнфо. Армения подписала контракт на закупку французских САУ Caesar (155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производящаяся французской фирмой Nexter). Об этом сообщил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в своем микроблоге в Твиттер (Х).

"Мы продолжаем укреплять наши оборонные отношения с Арменией. Теплая и продуктивная беседа с моим армянским коллегой Суреном Папикяном в кулуарах "Eurosatory".

Новой важной вехой стало подписание контракта на приобретение САУ "Caesar"", - отметил он.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что в рамках рабочего визита министра обороны Армении Сурена Папикяна в Париж между Министерством обороны РА и французской военно-промышленной компанией KNDS было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Отметим, что еще 27 сентября 2023 года тогдашний глава МИД Франции Катрин Колонна анонсировала назначение французского военного атташе в Ереване с целью дальнейшего укрепления двустороннего оборонного сотрудничества.

А уже в начале октября того же года Франция положительно отреагировала на просьбу Армении о военной помощи на фоне угрозы, исходящей от Азербайджана. 22-23 октября на встрече главы французского военного ведомства Себастьена Лекорню с министром обороны Армении Суреном Папикяном в Париже было сообщено о достижении Соглашения о поставке вооружений Еревану. Тогда были подписаны соглашения о поставках Еревану трех радаров Thales Ground Master 200 (GM200) и меморандум о взаимопонимании на поставку систем ПВО малой дальности Mistral. Второй контракт касался приобретения Ереваном биноклей ночного видения, оборудования производства Safran. Франция уже поставила Армении 24 единицы легких бронемашин типа "Бастион". В целом Армения получит 50 таких машин.