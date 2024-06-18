Вторник, 18 Июня 2024 12:18

АрмИнфо. Комитет министров Совета Европы опубликовал отдельные прецедентные решения, принятые в ходе заседания комитета с 11 по 13 июня по мониторингу исполнения постановлений и решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщает пресс-служба Ереванского офиса СЕ, в ходе сессии Комитет министров принял 42 решения в отношении 22 государств, включая промежуточные резолюции по делам, связанным с Венгрией и Турцией. Отмечается, что Комитетом министров было принято 45 окончательных резолюций в отношении 113 постановлений и решений Европейского суда, касающихся 21 различного государства.

По Армении был вынесен один вердикт по делу Ашота Арутюняна о неоказание заявителю необходимой медицинской помощи в СИЗО, а также помещение его в металлическую клетку во время апелляционного производства (нарушения статьи 3). Согласно сообщению, справедливая компенсация, присужденная Судом, была выплачена в установленный срок. Заявитель умер в тюрьме от сердечного приступа в 2009 году.

Комитет министров принял решение прекратить рассмотрение прецедентного дела Ашота Арутюняна и продолжить рассмотрение остальных мер в рамках группы дел Ширханяна.

Кроме того, Комитет утвердил ориентировочный список дел, которые будут рассмотрены на его следующей сессии, посвященной исполнению решений, которая пройдет с 17 по 19 сентября 2024 года (1507-я сессия). Как стало известно, в сентябре будет рассмотрено дело "Чирагов и другие (Chiragov and Others) против Армении".

Согласно статье 46 Европейской конвенции по правам человека, решения ЕСПЧ бязательны для соответствующих государств. Комитет министров контролирует исполнение решений на основе информации, предоставленной соответствующими национальными властями, организациями гражданского общества, национальными институтами по правам человека (НПЗУ) и другими заинтересованными сторонами.