Вторник, 18 Июня 2024 12:14

АрмИнфо. Документальную картину франко- сенегальской актрисы и режиссёра Мати Диоп <Дагомея>, которая удостоилась <Золотого медведя> на Берлинском кинофестивале покажут в рамках XXI международного кинофестиваля <Золотой абрикос>. Последний состоится в Ереване с 7 по 14 июля и будет приурочен 100-летию Сергея Параджанова и Шарля Азнавура.

Фильм французского режиссера Мати Диоп повествует о возвращении Францией в современный Бенин 26 предметов искусства государства Дагомея, вывезенных колониальными войсками в XIX веке. В доккартине показано торжество в экономической столице Бенина Котону, где встречают бесценные артефакты, в том числе высокий деревянный трон и зооморфные статуи в натуральную величину, а также студентов, задающихся вопросом, что будет с тысячами предметов, которые остались во французских музеях.

Получая приз на Берлинском кинофестивале, режиссер подчеркнула: <Возвращать - значит проявлять справедливость>.

Отметим, что еще одна картина Мати Диоп <Атлантика> удостоилась в 2019 году Гран- при жюри Каннского кинофестиваля. Это был дебютный фильм режиссера.