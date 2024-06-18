Вторник, 18 Июня 2024 12:09

АрмИнфо. Международный институт прессы (IPI - International Peace Institute) осуждает насилие в отношении журналистов, освещающих протесты в Ереване.

В заявлении на сайте организации отмечается, что глобальная сеть IPI выражает серьезную обеспокоенность тем, что более 10 армянских журналистов были ранены полицией во время освещения протестов 12 июня с требованием отставки премьер- министра Никола Пашиняна.

"Мы срочно призываем к тщательному расследованию этих инцидентов и призываем власти Армении обеспечить безопасную рабочую среду для всех работников СМИ", - говорится в заявлении.

В организации напомнили, что 12 июня 2024 года перед зданием парламента Еревана вспыхнули столкновения между полицией и протестующими, выступающими против соглашения о демаркации границы с Азербайджаном и требующими отставки премьер- министра Никола Пашиняна.

"В то время Пашинян должен был выступить с обращением к парламенту. По сообщениям, силы безопасности применили светошумовые гранаты после того, как "протестующие попытались штурмовать здание парламента и прорвать полицейские баррикады, бросая в полицию камни и бутылки". В ходе столкновений и разгона пострадали не менее 10 журналистов и операторов.

Среди пострадавших оказались два сотрудника ABC.am - Нане Айрапетян и оператор Арман Гарибян, а журналист Агван Асоян и оператор Эдик Малакян получили ранения в результате применения светошумовых гранат. Вазген Етумян, оператор онлайн-службы новостей News.am, сломал ногу, а еще два оператора - Нарек Айрян из Civilnet и Овсеп Овсепян из Armlur.am, а также журналист Mediahub.am Наре Геворкян также получили травмы", - обратили внимание в IPI.

В организации также заметили, что девять базирующихся в Армении организаций по защите свободы прессы, в том числе Ереванский пресс-клуб и Комитет по защите свободы слова (CPFE), опубликовали совместное заявление, осуждающее действия правоохранительных органов, назвав их "применением чрезмерной силы" и потребовав привлечь к ответственности тех, кто без разбора нападал на аккредитованных журналистов или повредил их оборудование.

"Власти должны незамедлительно провести тщательное и беспристрастное расследование событий 12 июня. Независимо от характера протестов, любое применение чрезмерной силы или насилия в отношении журналистов, выполняющих свою работу, недопустимо. Любой, кто несет ответственность за применение чрезмерной силы, должен быть привлечен к ответственности", - заявил заместитель директора IPI Скотт Гриффен.

Международный институт прессы (IPI) - добровольная организация, основанная в 1950 году в городе Нью-Йорке в Соединённых Штатах Америки редакторами из пятнадцати разных государств, чтобы модернизировать методы журналистики и защищать свободу слова. Международный институт, в настоящее время представляет собой мощную сеть диалога между работниками средств массовой информации более чем из ста стран мира. Основная идея, которую исповедуют члены Международного института прессы состоит в том, что свобода слова - это право, которое защищает все остальные права человека, поэтому эта свобода должна быть защищена.