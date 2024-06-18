Вторник, 18 Июня 2024 11:29

АрмИнфо. Власти Армении готовятся передать Азербайджану еще четыре села. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, визит Пашиняна в Сюникскую область страны, за которым наверняка последуют визиты в другие области, имеет целью подготовить республику к референдуму по данному вопросу. "Дело в том, что согласно достигнутой с Азербайджаном договоренности, правительство РА собирается передать Азербайджану еще 4 села - Тигранашен в Араратской области и села Софулу, Бархударлу и Верин Воскепар в Тавуше. Учитывая, что согласно законодательству РА эти села являются частью территории страны, их передача может произойти только путем референдума>, - отметил парламентарий.

Он добавил, что если в предыдущем случае правительству удалось "отжать" свою позицию, то в этом случае возникнут серьезные проблемы. "Я говорил о передаче этих сел как о стратегическом ударе по Армении и буду продолжать это делать, но факт, что правительство рассматривает односторонние уступки исключительно с точки зрения сохранения своей власти и ради этого она поддалась азербайджанскому шантажу", - подчеркнул Абрамян.