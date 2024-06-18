Вторник, 18 Июня 2024 11:20

АрмИнфо. В Армении ни один преуспевающий ученик не должен оставаться незамеченным. Об этом в ходе встречи с учащимися средней школы Сисиана заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, в настоящее время идут обсуждения, чтобы придать этому вопросу институциональный характер. Позиция правительства Армении заключается в том, чтобы ни один преуспевающий ученик не оставался бы вне системы образования. Ученики и сегодня могут обратиться в аппарат премьер-министра РА с соответствующим заявлением, и в случае, если средняя оценка превышает установленный норматив, то для ученика открывается финансирование.

Пашинян подчеркнул, что кабмин финансирует и стипендии студентов, обучающихся в престижных зарубежных вузах. Имеется случай, когда ученик поступил в университет в Беркли, и попросил оплатить обучение за первый семестр. Однако уже выплачена сумма за три семестра. "Есть студенты, которые просто присутствуют в вузах, а есть такие, которые действительно едут на получением образования, и именно этой категории граждан правительство оказывает содействие. Но здесь очень важно, чтобы окончившие вуз студенты вернулись в страну и приложили свои знания на родине", - подчеркнул премьер-министр РА.