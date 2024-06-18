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 Вторник, 18 Июня 2024 11:16
Марианна Мкртчян

Неизвестные осквернили памятник, посвященный армяно-российскому пограничнику в ереванском парке Победы

Неизвестные осквернили памятник, посвященный армяно-российскому пограничнику в ереванском парке Победы

АрмИнфо. Неизвестные осквернили памятник, посвященный армяно-российскому пограничнику, установленный в  ереванском парке Победы.

Как пишет газета "Иравунк", из флагов Армении и России, развевающихся у памятника, посвященного армяно-российскому пограничнику, охраняющему границы Республики Армения на участке "Аллея Славы" Парка Победы, остался только флаг Армении.

"Граждане сигнализируют, что российский национальный флаг порвал какой-то русофоб или группа русофобов. Более того, за статуей, где на пограничных столбах были размещены гербы Республики Армения и России, остался только герб Республики Армения. Герб Российской Федерации был сорван", - далее пишет газета.

При этом источник отмечает, что до сих пор его не восстановили, и никто не понес ответственности за случившееся, хотя территория принадлежит столичной мэрии. Газета также отмечает, что это не первый случай осквернения памятника.

Напомним, что в конце января текущего года русофоб Самвел Ширинян осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Он в частности, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского флага, которые 26 января  были возложены к памятнику послом России в Армении Сергеем Копыркиным и представителями посольства России. По факту было возбуждено уголовное производство.

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