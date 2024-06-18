Вторник, 18 Июня 2024 11:13

АрмИнфо. Защита прав лиц, лишенных свободы, является одним из важных направлений деятельности Защитника прав человека как национального превентивного механизма. Об этом говорится в сообщении офиса Омбудсмена.

Согласно источнику, в рамках этой деятельности в течение года представители Омбудсмена совершили мониторинговые визиты в отделения полиции, следственные изоляторы и ряд других закрытых учреждений. Регулярно поднимались проблемы и предложения по их решению, которые представлялись компетентным государственным органам, а также обобщались в годовом отчете национального превентивного механизма.

В этом контексте Защитник прав человека, среди прочего, констатировал проблемы, связанные с предотвращением членовредительства и самоубийств. Среди медицинских работников бытует мнение, что не существует механизма оценки рисков суицида или членовредительства. Учитывая вышеизложенное, необходимо создать соответствующие структуры для оценки риска самоубийства или членовредительства лица, лишенного свободы. Также важно проводить тренинги для сотрудников полиции по правильному реагированию на случаи самоубийств или членовредительства, включая принятие необходимых мер для их предотвращения.

Омбудсмен считает необходимым организовать периодические тренинги для сотрудников медицинских служб по развитию навыков по оказанию первичной помощи.