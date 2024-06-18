Вторник, 18 Июня 2024 11:08

АрмИнфо. Переход Армении под "зонтик" США и НАТО сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с РФ и в рамках ОДКБ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат обратил внимание, что Россия не имеет "привычки" вмешиваться во внутренние дела других государств, поскольку на собственно опыте знает, насколько пагубно это может сказываться на развитии страны.

При этом он подчеркнул, что Москва искренне дорожит связями с Арменией, старается выстраивать их во взаимоуважительном и взаимовыгодном ключе.

"Запад, напротив, рассматривает республику утилитарно, в качестве одного из инструментов гибридной войны против России и других стран Южного Кавказа. Цель ясна - использовать армянский "плацдарм" для формирования в регионе очередного очага напряженности", - считает Галузин.

По его убеждению, в западных столицах готовы спокойно "ставить на кон" социально- экономическое положение республики и ее безопасность.

"Представители США, Евросоюза и НАТО призывают Ереван к разрыву всех связей с Москвой, добиваются выхода из наших общих интеграционных объединений. Видим, что Армению активно завлекают европерспективой. Несложно догадаться, что страну будут склонять к отказу от механизмов, которые обеспечивают ее экономике рекордный рост на протяжении последних лет. Разрыв хозяйственных связей с Россией будет означать потерю основного рынка для армянского бизнеса", - заметил он.

"Дальнейшее размывание суверенитета Армении в сфере безопасности и переход на западные лекала под "бумажный зонтик" США и НАТО просто сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с Россией и в рамках ОДКБ", - сказал он "Комсомольской правде".

Как отметил замглавы МИД РФ, под воздействием западных нарративов произошло резкое сужение двусторонних политических контактов.

"Из Еревана все чаще слышится необоснованная критика в адрес России, ОДКБ, сложившейся системы обеспечения безопасности. Это, по меньшей мере, неконструктивно и недальновидно", - считает Галузин.

По его мнению, полноформатное участие Еревана в работе ОДКБ отвечает чаяниям армянского народа, служит делу поддержания мира и стабильности на Южном Кавказе.

"Что бы ни обещали западники, подтолкнувшие армянские власти к "заморозке> участия в Организации, действенных альтернатив ОДКБ в качестве механизма обеспечения безопасности Армении сегодня нет", - уверен российский дипломат.

"Работа по наращиванию потенциала ОДКБ планомерно движется, оставляя Ереван позади", - заявил российский замминистра.

"Идет выработка новых алгоритмов кризисного реагирования, укрепление возможностей Коллективных сил Организации с учетом боевого российского опыта, принимаются серьезные программные документы по обеспечению пограничной безопасности наших союзников в Центральной Азии", - сказал Галузин.

Как отметил российский дипломат, Москва неоднократно и на различных уровнях четко доводила свою готовность обсуждать беспокоящие Ереван вопросы.

"Подчеркивали, что Москва была и остается приверженной всему комплексу договоренностей как на двустороннем уровне, так и в рамках общих интеграционных структур, не отказывалась от обязательств перед союзниками. При этом реакции на наши различные инициативы мы так и не получили", - сказал российский замминистра.

По его словам, Москва рассчитывает, что "армянскому руководству хватит политической мудрости для понимания иллюзорности обещаний Запада, критической важности отношений с Россией с точки зрения суверенитета, безопасности и экономического развития республики".