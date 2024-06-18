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АрмИнфо. Движение "Тавуш во имя Родины" намерено провести встречи с гражданами Армении в регионах страны. Об этом накануне на митинге заявил лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян.
Он отметил, что движение не ограничится одним только Ереваном, и уже с 18 июня начнет встречи с населением в различных районах Армении. Для этого представители "Тавуш во имя Родины" разделяться на небольшие группы, которые проведут идеологическую работу на местах. При этом, через каждые два дня в Ереване, в церкви Св. Анны будут подводиться итоги проделанной работы.
Как подчеркнул архиепископ, движение не остановится на полпути. Он заметил, что власть, применившая гранаты против собственного народа, так легко не уйдет. "Но она обязательно уйдет, против грязной системы будет действовать другая система - народная и справедливая. Пусть все знают: мы не отступим", - заявил Галстанян, добавив, что движение будет действовать решительно и масштабно.
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|СК: помещены под стражу 8 лиц, принимавших участие в массовых беспорядках 12 июня
|Оскароносный режиссер Александр Пэйн возглавит жюри XXI <Золотого абрикоса>
|Движение "Мать Армения": репрессии властей против народа доказывают, что Армения входит в число наихудших диктатур
|Председатель НС РА подписал решение о проведении внеочередного заседания НС РА
|В Ереване начал свою работу Форум по вопросам демократии местных органов власти США-Армения
|Нарышкин: Рассуждать о возможности появления военных баз США на территории Армении пока рано
|В Кремле рассмотрят предложение Грузии об отмене визового режима
|IDBank выпускает 3-ий транш долларовых облигаций 2024 года
|В Армении будут проведены парламентские слушания, посвященные возможности проведения в стране референдума о вступлении в ЕС
|Кани и Ховаев провели переговоры в Тегеране
|В Ашхабаде планируется проведение заседания ЕАПО
|Ани Самсонян прекращает свое членство в рядах партии "Просвещенная Армения"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Институт Лемкина и Amnesty International осудили насилие армянских правоохранителей в отношении мирных демонстрантов
|Премьер Франции вручил знак отличия Почетного легиона Рене Левоняну
|Мэр Еревана: при ДТП с незначительным ущербом, сроки заторов на дорогах не должны превышать 15 минут
|Армения не подписала итоговую декларацию саммита по Украине
|Секретарь Совбеза Армении провел встречу с главой МИД Украины
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|Оппозиционер: для того, чтобы остаться на плаву, Пашинян готов пожертвовать даже самыми близкими людьми
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|АНК, возглавляемый первым президентом РА, возложил ответственность за событий 12 июня на власти Армении
|Правозащитник: Возмутительное поведение депутатов власти в парламенте - результат покровительства высшего руководств Армении
|В Ереване состоялся итоговый семинар "Стратегия восстановления экосистемы озера Севан на 2024-2030 годы"
|Путин: Запад стремится нахраписто влезть в дела Ближнего Востока, Южного Кавказ и Центральной Азии
|Ереван обвинил Минск во вмешательство во внутренние дела страны и направил ноту протеста
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|В офисах партии АРФД в Вайке и Ехегнадзоре прошли обыски - депутат
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