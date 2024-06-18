Вторник, 18 Июня 2024 10:57

АрмИнфо. Движение "Тавуш во имя Родины" намерено провести встречи с гражданами Армении в регионах страны. Об этом накануне на митинге заявил лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян.

Он отметил, что движение не ограничится одним только Ереваном, и уже с 18 июня начнет встречи с населением в различных районах Армении. Для этого представители "Тавуш во имя Родины" разделяться на небольшие группы, которые проведут идеологическую работу на местах. При этом, через каждые два дня в Ереване, в церкви Св. Анны будут подводиться итоги проделанной работы.

Как подчеркнул архиепископ, движение не остановится на полпути. Он заметил, что власть, применившая гранаты против собственного народа, так легко не уйдет. "Но она обязательно уйдет, против грязной системы будет действовать другая система - народная и справедливая. Пусть все знают: мы не отступим", - заявил Галстанян, добавив, что движение будет действовать решительно и масштабно.