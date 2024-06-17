Понедельник, 17 Июня 2024 21:42

АрмИнфо. Проблем, связанных с правами беженцев, много, а системных решений нет, и этим проблемам зачастую не уделяется должного внимания. Об этом заявила Омбудсмен Армении Анаит Минасян на мероприятии 17 июня, посвященном «Усилению защиты и интеграции беженцев в Армении» в рамках дискуссии «Вызовы, стратегии и сотрудничество».

Подчеркнув должную защиту прав просителей убежища и беженцев, Анаит Манасян подчеркнула, что регулярно совершает личные визиты и знакомится с существующими проблемами, которых много. "Должна констатировать, что по разным причинам в Республике Армения существует множество проблем, связанных с правами просителей убежища, системных решений по ним нет, и этим проблемам зачастую не уделяется должного внимания. Есть проблемы, связанные с недостаточными условиями проживания и т.д.", - подчеркнула защитник прав человека.

В этом контексте Анаит Манасян коснулась вопросов обеспечения жильем, жизни людей с ограниченными возможностями, а также проблем, связанных с защитой прав детей.

В рамках дискуссии Защитник особо коснулся вопроса защиты прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Анаит Манасян подчеркнула, что, несмотря на работу, проводимую государством в этом направлении, важно иметь соответствующую экспертную поддержку при разработке программ. Также крайне важно вовлекать вынужденно перемещенных лиц в процесс обсуждения проблем и обеспечить их к тому внимание.

Целью встречи было обсуждение законодательной базы и политики, связанной с защитой беженцев в Армении, вызовов в этой сфере, проблем, связанных с интеграцией беженцев, а также содействие сотрудничеству между заинтересованными сторонами.