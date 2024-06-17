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АрмИнфо.В Киеве прошли политические консультации между Министерствами иностранных дел Армении и Украины. Армянскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян, а украинскую - заместитель министра иностранных дел Евген Перебийнис.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе консультаций был рассмотрен широкий спектр вопросов двусторонней политической повестки, а также сотрудничества в торгово-экономическом, договорно-правовом и других направлениях.
Собеседники обсудили перспективы дальнейшей активизации сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, вызывающим обоюдный интерес. Собеседники подчеркнули важность последовательных контактов между двумя странами на разных уровнях и периодических обменов мнениями.
Украинская сторона была подробно проинформирована о ситуации в регионе вследствие агрессии Азербайджана и оккупации суверенной территории Республики Армения, а также об усилиях Армении, направленных на урегулирование отношений.
Сафарян проинформировал украинскую делегацию о представленном правительством Республики Армения проекте "Перекресток мира", направленном на обеспечение стабильности и экономического развития в регионе. В основе проекта лежат принципы суверенитета и территориальной целостности, взаимности и равенства.
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|Движение "Мать Армения": репрессии властей против народа доказывают, что Армения входит в число наихудших диктатур
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|Нарышкин: Рассуждать о возможности появления военных баз США на территории Армении пока рано
|В Кремле рассмотрят предложение Грузии об отмене визового режима
|IDBank выпускает 3-ий транш долларовых облигаций 2024 года
|В Армении будут проведены парламентские слушания, посвященные возможности проведения в стране референдума о вступлении в ЕС
|Кани и Ховаев провели переговоры в Тегеране
|В Ашхабаде планируется проведение заседания ЕАПО
|Ани Самсонян прекращает свое членство в рядах партии "Просвещенная Армения"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Институт Лемкина и Amnesty International осудили насилие армянских правоохранителей в отношении мирных демонстрантов
|Премьер Франции вручил знак отличия Почетного легиона Рене Левоняну
|Мэр Еревана: при ДТП с незначительным ущербом, сроки заторов на дорогах не должны превышать 15 минут
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|Секретарь Совбеза Армении провел встречу с главой МИД Украины
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|Оппозиционер: для того, чтобы остаться на плаву, Пашинян готов пожертвовать даже самыми близкими людьми
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|АНК, возглавляемый первым президентом РА, возложил ответственность за событий 12 июня на власти Армении
|Правозащитник: Возмутительное поведение депутатов власти в парламенте - результат покровительства высшего руководств Армении
|В Ереване состоялся итоговый семинар "Стратегия восстановления экосистемы озера Севан на 2024-2030 годы"
|Путин: Запад стремится нахраписто влезть в дела Ближнего Востока, Южного Кавказ и Центральной Азии
|Ереван обвинил Минск во вмешательство во внутренние дела страны и направил ноту протеста
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|Айк Мамиджанян: В системе безопасности Армении имеется множество проблем, но их значительная часть обусловлена действиями нынешних властей
|Здание на улице Сарьяна, на месте которого должен быть возведен ВТЦ, начинает освобождаться
|Арцвик Минасян: Вопрос о сложении мандатов всегда был и есть в нашей повестке
|Армен Григорян отправится в Швейцарию на Глобальный саммит мира по Украине
|Встреча Главы МИД Туркменистана с Заместителем Председателя Совета Федерации Российской Федерации
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