Понедельник, 17 Июня 2024 20:52

АрмИнфо.В Киеве прошли политические консультации между Министерствами иностранных дел Армении и Украины. Армянскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян, а украинскую - заместитель министра иностранных дел Евген Перебийнис.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе консультаций был рассмотрен широкий спектр вопросов двусторонней политической повестки, а также сотрудничества в торгово-экономическом, договорно-правовом и других направлениях.

Собеседники обсудили перспективы дальнейшей активизации сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки, вызывающим обоюдный интерес. Собеседники подчеркнули важность последовательных контактов между двумя странами на разных уровнях и периодических обменов мнениями.

Украинская сторона была подробно проинформирована о ситуации в регионе вследствие агрессии Азербайджана и оккупации суверенной территории Республики Армения, а также об усилиях Армении, направленных на урегулирование отношений.

Сафарян проинформировал украинскую делегацию о представленном правительством Республики Армения проекте "Перекресток мира", направленном на обеспечение стабильности и экономического развития в регионе. В основе проекта лежат принципы суверенитета и территориальной целостности, взаимности и равенства.