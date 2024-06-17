Понедельник, 17 Июня 2024 20:37

АрмИнфо. Внеочередное заседание парламента, созванное оппозицией для обсуждения вопроса об отставке правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, не состоялось из-за отсутствия кворума. Правящая фракция "Гражданский договор" бойкотировало заседание.

На заседании было зарегистрировало лишь 34 депутата из необходимых 54. По закону есть еще 4 часа для того, чтобы депутаты явились, однако очевидно, что они не придут.

Спикер парламента Армении Ален Симонян в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о причинах отсутствия депутатов от правящей силы на заседании, задался вопрос, почему они должны принять послание оппозиции?

"Почему мы должны обслуживать ложную повестку оппозиции, которой она пытается оправдать свое присутствие здесь? Граждане доверяют правительству и премьер- министру. У нас нет оснований даже обсуждать такой вопрос. Мы не занимаемся формальностями", - заверил спикер парламента.

"Оппозиции хочет выступить с посланием, а не инициирует вотум недоверия, так как понимает, что ни с точки зрения поддержки народа, ни с точки зрения своей деятельности не способна на большее", - добавил Симонян.

В свою очередь секретарь фракции "Армения" Национального Собрания Арцвик Минасян касаясь несостоявшегося заседания парламента, выразил убеждение, что это попытка свержения конституционного строя.

"Конституция обязывает депутатов обеспечивать нормальную работу парламента. В частности, статья 100 предусматривает, что сессия, созванная не менее ? депутатов, должна быть проведена. Парламентское большинство не может отменить заседания парламента, воспользовавшись своим численным преимуществом", - отметил Арцвик Минасян.

Отметим, что парламентская оппозиция на прошлой неделе инициировала внеочередное заседание НС, в повестке которого был лишь один вопрос: обсуждение призыва об отставке правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

В эти минут же перед зданием парламента проходит митинг сторонников движения "Тавуш во имя Родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном.