Понедельник, 17 Июня 2024 20:35

АрмИнфо. В Тбилисском Доме шахмат прошел финальный тур шахматного турнира имени двукратного чемпиона мира Тиграна Петросяна.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Грузии, в мероприятии принял участие советник посольства РА Давид Джаназян, который поблагодарил организаторов за сохранение памяти о всемирно известном шахматисте и пожелал успехов участникам турнира.

Турнир имени Тиграна Петросяна ежегодно проводится в Тбилиси, на его родине, по инициативе мэрии Тбилиси, Тбилисского дома шахмат и Дворца молодежи. В этом году он был посвящен 95-летию со дня рождения Тиграна Петросяна и 100-летию со дня основания Международной шахматной федерации.

Тигран Вартанович Петросян - советский шахматист, 9-й чемпион мира в 1963-1969 годах, международный гроссмейстер (1952), заслуженный мастер спорта СССР (1960), кандидат философских наук, четырёхкратный чемпион СССР (1959, 1961, 1969, 1975), трёхкратный чемпион Москвы (1951, 1956 (с В. П. Симагиным), 1968 (с Д. И. Бронштейном)), шахматный теоретик и журналист, редактор ежемесячника "Шахматная Москва" (1963-1966), основатель и главный редактор еженедельника "64"(1968-1977). Девятикратный победитель шахматных олимпиад в составе команды СССР. За своё искусство защиты был прозван "Железным Тиграном". Десять раз подряд (с 1953 по 1980) играл в соревнованиях претендентов и в матчах на первенство мира, в том числе дважды (1966, 1969) как действующий чемпион мира. В поединке 1969 года в упорной борьбе Петросян уступил корону Борису Спасскому. Петросян умер в Москве в возрасте 55 лет от рака.