Понедельник, 17 Июня 2024 18:43

АрмИнфо.Госдепартамент США представил позицию Вашингтона по поводу возможного выхода Армении из ОДКБ.

"Это должно решить правительство Армении, и мы это уважаем. Мы не увидели ничего, что свидетельствовало бы о том, что военное присутствие России способствует тому, чтобы Южный Кавказ стал более мирным и стабильным регионом", - отметили в Госдепартаменте в ответ на запрос армянской службы "Голоса Америки".

Отметим, что 13 июня премьер Армении с трибуны парламента заявил о намерении страны выйти из ОДКБ. Точные сроки он не сообщил, отметив, что Ереван сделает это, когда посчитает целесообразным. Ранее Ереван заявил о заморозке членства в ОДКБ и прекратил вносить членские взносы в Организацию.