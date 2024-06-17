Понедельник, 17 Июня 2024 17:54

АрмИнфо.Все задержанные и арестованные властями участники движения <Тавуш во имя Родины> готовы продолжить борьбу за смену власти в Армении. Об этом в своем видеообращении заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян.

Он отметил, что сегодня навестил некоторых из задержанных и арестованных в уголовно- исправительном учреждении <Армавир>, и все они заявили о своем намерении продолжить борьбу. Депутат от имени всех подвергшихся задержаниям призвал граждан страны собраться в 18:30 на перекрестке улиц Баграмяна и Демирчяна у здания Национального Собрания РА, где в это время должно начаться внеочередное заседание НС РА, созванное по инициативе двух оппозиционных фракций - <Армения> и <Честь имею>.

Отметим, однако, что правящая фракция <Гражданский договор> не будет участвовать в этом заседании, и, следовательно, в условиях отсутствия кворума оно, скорее всего, не состоится