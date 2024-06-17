Понедельник, 17 Июня 2024 17:53

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 22 на улице Д. Маляна, школа N96 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 1/1, 2, 2/1а, 3, 3/1 в кв. “Аэрация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16:00 частные дома 122-185 на улице Атояна, частные дома 146-192 на 12-ой улице Нор Ареша, жилой дом 40 на 14-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилой дом 28 на улице Исаакяна, жилые дома 19а, 23 на улице Корюна, Ереванский филиал МГУ им. Ломоносова, жилой дом 27 на улице Вардананца, частные дома 21-78 на 9-ой улице Айгестана и частные дома 66-169 на 11-ой улице Айгестана, частные дома 252-256 на улице Норки Айгинер, жилые дома 5, 7, 9 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 31/1-33/2 на улице А. Хачатряна, частные дома 1-10 на 17-ой улице Канакера, частные дома 47/7-55/30 на улице Царава Ахбюра, жилой дом 18/7 на улице Асратяна, жилой дом 139 на улице Улнеци, частные дома 1-37/3 на улице Фанарджяна, жилые дома 10-18 на улице Давида Анахта, улицы 1, 6, 7 в кв. ‘Давташен”, жилые дома 89, 93, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 151 на улице Бабаджаняна;

в Арагацотнской области:

11։00-17:00 кварталы “Ара-1”, “Ара-2”, “Нарек”, улицы Ер. Шаазиза, Нарекаци, Шираза, Прошяна, ‘Варои Дзорак” в городе Аштарак; села Даларик, Лернагог, Шеник, Ервандашат, Багаран, Каракерт;

в Армавирской области:

11։00-17:00 село Ханджян;

в Араратской области:

10:00-13։00 село Ноякерт и частично село Ехегнаван;

10:00-14։00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

10:30-12:30 частично село Мхчян;

11:00-12:30 село Шаумян;

12:30-14:00 частично улицы Маркса, Ачаряна, Араза, Исакова, Дуряна, Орбели, Огостоси 23 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Артабуйнк;

в Котайкской области:

10։30-12:30 жилые дома 4-6, 17, 18 в 5-ом квартале, столовая “Аракелутюн Айастан” в городе Чаренцаван;

13։30-16:00 жилые дома 28-31 в 5-ом квартале, школа N2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11։00 -16։00 частично 3-ий, 4-ый, 7-ой и 8-о микрорайоны города Абовян;

11:00-17:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Уренинер, Сафарян, Галстян, Еритасардакан, улицы 2, 4, 6, жилые дома 5, 7, 9, 11, 14, 21 в селе Касах;

в Тавушской области:

10:00-12:00 улица Парз Лич, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Саратовка, Новосельцево, Гетаван;

14:00-16:00 улицы Мясникяна, Торосяна, Ширака, С. Аветисяна, 1-ый переулок Айгестана, школа N1 в городе Спитак.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 12, 14, 15 в 16-ом квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 в кв. “Аэрация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 38, 40, 42, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 50/4, 50/5, 54, 56, 58 на улице Молдовакан, жилые дома 16, 16/1, 18 на улице Н. Степаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11։00-16:00 частные дома 1-43, 69-100 на 15-ой улице Нор Ареша; жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на 15-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 Ереванский филиал МГУ им. Ломоносова, жилой дом 27 на улице Вардананца, жилые дома 23, 25 на улице Демирчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 167/1 и частные дома 66/1-181/3 на улице Царава Ахбюра, частные дома 7/6, 15, 35/26-37/26 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4 на 4-ой улице М. Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11։00-17:00 частично села Арташаван и Сагмосаван; села Уши, Гетап, Тлик, Арагацаван, Нор Аманос, Нор Едесиа, Арагацотн;

в Араратской области:

10:00-13։00 частично кварталы 3-ий, “Нор” в городе Масис; частично село Мармарашен; мэрия, компания ‘Тим Телеком”, школа N2, больница, частично село Шагап; села Севакаван и Тигранашен;

10:30-12:30 частично село Мхчян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15։00 частично село Гер-Гер;

10:30-12:30 частично село Артабуйнк;

в Котайкской области:

10:30-12:30 квартал “Антартнтесутюн” полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Егвард;

11:00-16:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ширака, Таргманчяц, Арапня, Чаренца, Исаакяна, Прошяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Ханджяна, Сафаряна, Саят-Новы, Закаряна, Мовсеса, Ара Гехецика, Шираза, Нар-Доса, Спандаряна, Шаумяна, З. Андраника и улица Раффи в городе Егвард;

12։00-16։30 частично 3-ий и 4-ый микрорайоны, кварталы “Сараландж”, “Марзадашт”, ООО “Самкон”, “Карс” и прилегающие территории в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10։30-15։30 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть Карчахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции сотовых операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”;

11։00-13:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-12:00 частично улицы Овсепяна, Гая, Шаумяна в городе Дилижан;

11:00-12:00 села Дитаван, Азатамут, Каянаван, Айгеовит, Вазашен, Лусадзор, Лусаовит, Акнахбюр, Хаштарак, Ачаджур, Севкар, Беркабер, Киранц, Ачаркут, Цахкаван, Енокаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-13:00 улицы Оганяна, Блбуляна, Мясникяна, Меграбяна, Ереванян, Сараландж, Асланяна в городе Иджеван; частично село Гандзакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

13:00-17:00 кварталы “Италакан”, “Узбекакан”, ‘Швейцаракан”, ‘Глендел”, ‘Палои Пучах”, “Совхозаин”, ‘Эстонакан”, ‘Кркорян”, “С. Аветисян”, “Банаван”, ‘Кашви Горцаран”, ‘Германакан” в городе Спитак; села Артагюх, Хнкоян, Лусахбюр, Цахкабер, Парни, Лернанцк, Сараарт, Гогаран, Гегасар, Ширакамут, Катнаджур, Ширакамут, Нор Парни, Сараландж, Лернаван, Джрашен, Сарамеч.