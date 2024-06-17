Понедельник, 17 Июня 2024 17:51

АрмИнфо.Австрия имеет ключевое значение для Армении, прежде всего, высоким уровнем демократии. Об этом 17 июня, приветствуя в Национальном Собрании РА председателя комиссии по правам человека Национального Совета Австрии Николауса Шерака, заявил заместитель председателя комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам Рустам Бакоян.

Как передает пресс-служба НС РА, зампред комиссии подчеркнул, что уже несколько лет Армения уверенно движется вперед в направлении развития демократии. Бакоян отметил, что в последние годы Армения сталкивается со сложными вызовами, и в этой ситуации достойно высокой оценки поддержка Австрией Армении. Депутат НС РА выразил благодарность за резолюцию "О вовлечении Австрии в улучшение условий жизни беженцев из Нагорного Карабаха, особенно женщин и детей", единогласно принятую австрийским парламентом в апреле этого года. Бакоян подчеркнул важность учреждения постоянного дипломатического представительства Австрии в РА, считая это важным фактором укрепления отношений.

Он также проинформировал гостя о нарушенных правах десятков тысяч армян, вынужденных покинуть НК вследствие проведенной Азербайджаном этнической чистки. Касаясь реализуемых правительством программ содействия вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха, Бакоян отметил, что усилиями правительства Армении в короткие сроки были приняты все возможные меры для обеспечения соотечественников минимальными условиями. Он также подчеркнул важность помощи международного сообщества в этом вопросе.

Выразив благодарность за теплый прием, председатель Комиссии по правам человека НС Австрии подчеркнул важность подобных встреч и сотрудничества. Касаясь вопроса насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха лиц, Николаус Шерак отметил, что усилия правительства Армении заметны, и выразил готовность Вены к оказанию содействию.

Отметив, что активное взаимодействие с партнерами-соратниками - императив дня, Бакоян представил Николаусу Шераку программу "Перекресток мира", подчеркнув, что она посодействует установлению мира и стабильности в регионе.

Затронув недавний диалог по переговорам о либерализации визового режима РА-ЕС, зампредседателя комиссии выразил надежду, что Австрия окажет свою поддержку в этом вопросе. Обоюдно подчеркнута важность роли наблюдательной миссии ЕС в РА в установлении мира