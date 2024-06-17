Понедельник, 17 Июня 2024 17:31

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с аккредитованными в стране послами стран-членов ЕС и главой делегации Евросоюза. Об этом сообщил сам Мирзоян в своем микроблоге в Твиттер (Х).

"Важно продолжать совместные интенсивные усилия с ЕС, поскольку мы приступаем к переговорам по новой программе партнерства", - отметил Мирзоян.

По его словам, на повестке прошедшей встречи были приоритеты партнерства Армения- ЕС, в том числе в рамках председательства Бельгии и скорого председательства Венгрии, региональные темы, мирная повестка дня.