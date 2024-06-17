Понедельник, 17 Июня 2024 17:28

АрмИнфо.Швейцарский форум в очередной раз подсветил приоритетность для любой страны "национального эгоизма". Подобное мнение выразил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, политолог Сергей Маркедонов.

Констатировав факт проведения этой долгожданной международной конференции по выходу из украинского военно-политического кризиса, Маркедонов, призвал дать оценку этому мероприятию без шапкозакидательства.

По его словам, не стоит также говорить о форуме в отеле "Бюргеншток" (швейцарский кантон Нидвальден), как о событии "неважном" и "несерьезном".

"Можно приводить множество аргументов по поводу "двойных стандартов" Запада и неготовности Глобального Юга следовать диктату Вашингтона и Брюсселя. Но факт остается фактом. Конференция в Швейцарии, стала важным символическим и легитимирующим фактором для поддержки Украины со стороны коллективного Запада.

Более того, сам этот "коллектив" не утратил политической сплоченности. Под финальным коммюнике свои подписи поставили и такие "бунтари-евроскептики", как венгры, словаки. И даже сербы примкнули к ним, какие бы правильные слова о дружбе и братстве ни произносились бы из Белграда. Турция в очередной раз поставила "евро- атлантическую солидарность" выше привычного внешнеполитического фрондерства", - отметил российский эксперт.

При этом политолог уверен, что в будущем на решения "форума мира" будут ссылаться правительства США и стран ЕС, к ним будут апеллировать для наращивания кооперации с Киевом и для "сдерживания" Москвы.

"Американские и европейские политические элиты озабочены не тем, как дать России сохранить лицо или прислушаться к аргументации "с другой стороны". Целеполагание прежнее - наращивать прессинг в отношении Москвы. Здесь без иллюзий! И пока Глобальный Юг негодует и недоумевает, "коллективный Запад", не забывая о масле, шлет Киеву пушки. И не только!", - заметил Маркедонов.

Российский эксперт призвал обратить отдельное внимание на жанрово-форматные особенности швейцарского форума. "Если мы четче зафиксируем их, то поймем, что ни к какому реальному переговорному процессу встреча в "Бюргенштоке>"отношения не имеет. Согласен на все 100 с мнением академика Алексея Арбатова. "Самое плохое в политике - это смешение жанров. Публичные мероприятия - это одно, а практическая дипломатия - это очень тонкое и зачастую конфиденциальное занятие. Рискну заметить, что никакие мирные переговоры в истории не достигли бы результата, если бы велись публично на больших собраниях". 15-16 июня 2024 года мы не увидели практической дипломатии, собравшиеся участники форума в Швейцарии занимались манифестированием и декларированием определенного набора требований", - уверен политолог.

Маркедонов также назвал как минимум странной мирную конференцию, в которой отсутствует одна из конфликтующих сторон. Он добавил, что

переговоры - это всегда общение с неудобным собеседником, а не деятельность в формате "кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку".

Эксперт немного затронул и тему репрезентативности и задался вопросом, много или мало было участников на форуме?

"92 участника конференции из 193 стран-членов ООН. О чем это говорит? Сделать украинский вопрос глобальной темой номер один, наверное, не получилось. Но обозначить его высокую приоритетность вполне. Цель консолидации "коллективного Запада" была достигнута, недовольство этим мнением показано", - продолжил эксперт.

По словам Маркедонова, ключевая проблема по-прежнему в том, что Глобальный Юг не имеет той высокой степени консолидации и политической мобилизации, которой здесь и сейчас обладают США и К., нравится нам это или нет.

Далее эксперт коснулся вопроса кто подписался под итоговым коммюнике, а кто нет. "Кто (не) оставил свои автографы под финальным коммюнике? Швейцарский форум в очередной раз подсветил приоритетность для любой страны "национального эгоизма". Что бы ни говорили о важности отношений с Россией сербы и турки, их подписи стоят вместе с автографами чехов, поляков и прибалтов. В то же время такие стратегические партнеры Штатов, как саудиты, ОАЭ, Бахрейн, Таиланд, Мексика или Бразилия воздержались подписывать документ, имеющий четкую антироссийскую направленность. Да и Святой Престол не отнесешь к стратегическим партнерам Москвы. Однако и его "виза" не была поставлена. Грузия идет от Запада, но подписалась, Армения стремится на Запад, но воздержалась ставить свой автограф", - резюмировал Маркедонов.