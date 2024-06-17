Понедельник, 17 Июня 2024 17:27

АрмИнфо. В Ереване внедрение отдельных полос для общественного транспорта (ОТ) будет реализовано в 2 этапа. Об этом заявил в ходе рабочего совещания Совета старейшин 17 июня мэр Еревана Тигран Авинян.

<Настолько очевидно, что альтернативы нет этим реформам, что даже нет надобности в проведении общественных слушаний. Это не вопрос вкуса, а необходимость>, - сказал он.

В рамках первого этапа на дорогах появятся соответствующие разметки, а эти участки дорог будут оснащены камерами видеонаблюдения, что позволит регистрировать нарушения.

<И надо начать с тех основных маршрутов, где самая высокая загруженность, и где есть возможность осуществлять контроль>, - заметил градоначальник.

Следующим этапом реализации реформы станет строительство, в рамках которого отдельная проезжая часть для ОТ будет отгорожена. <Потому что мы видим тенденцию роста автомобилей, и в результате в один день город попросту остановится. Да, этой реформой мы усложняем жизнь для водителей автомобилей, но и без того, она усложняется с каждым днем. Но вместе с тем мы создаем возможность для общественного транспорта более ускоренно и эффективно передвигаться>, - подчеркнул Авинян, отметив, что благодаря этому жизнь людей, пользующихся общественным транспортом во многом упроститься.

Мэр поручил ответственным разработать и представить программу мероприятий, где будет обозначено с каких улиц начнутся работы, на каких участках и т.д.

В ходе совещания было отмечено, что партнеры из парижского региона Иль-де Франс готовы содействовать в этих работах. Последние провели анализ окончательной версии новой маршрутной сети Еревана, разработанной компанией WIG, и внесли предложения для повышения ее эффективности, разработали долгосрочный и краткосрочный план действий по части внедрения отдельных полос для общественного транспорта.

Параллельно с этим, как отметил Авинян, перед общиной стоит задача увеличить количество подвижного состава. В этом контексте он напомнил, что в текущем году будут закуплены 171 новый автобус и 15 новых троллейбусов.