Понедельник, 17 Июня 2024 17:26

АрмИнфо.Внедрение единой билетной системы состоится вместе с выходом на линию новых автобусов. Об этом было заявлено в ходе рабочего совещания в мэрии Еревана 17 июня.

В частности, вице-мэр Сурен Григорян доложил, что работы по внедрению единой билетной системы протекают в естественном русле.

Однако, учитывая, что 171 новый автобус и 15 троллейбусов по срокам предусмотрено, что прибудут в Ереван в конце октября - начале ноября, мэр Еревана Тигран Авинян отметил, что единая билетная система должна заработать с выходом на линию новых автобусов, как и было ранее обещано со стороны городских властей.

При этом Сурен Григорян отметил, что с поставщиками работа ведется в ежедневном режиме, чтобы приблизить эти сроки.

Напомним, что изначально планировалось внедрить в Ереване единую билетную систему с 1 сентября 2024 года. Тарифы будут рассчитаны на срок в 70 минут, 24 часа, 7 дней, 30 дней, 90 дней и год. Судя по проекту, ориентировочная стоимость единоразового электронного билета на 70 минут на три поездки, который будет действовать 70 минут в течение 10 дней, будет стоить 300 драм, аналогичный бумажный проездной билет будет стоить 280 драм. Единоразовый электронный билет <24 часа> на восемь поездок, действующий 24 часа, будет стоить 880 драм, аналогичный физический проездной билет будет стоить 900 драм. Билет <7 дней> в электронном виде на 30 поездок, действующий 30 дней, будет стоить 4800 драм, аналогичный проездной билет будет стоить 4990 драм. Одна поездка по <многоразовому> проездному билету, действующему 30 дней, обойдется в 260 драм, по электронному билету в 250 драм. Электронный проездной на 30 дней и 60 поездок будет стоить 10 800 драм, проездная карта на 60 поездок будет стоить 10 998 драм. Электронный проездной на 90 дней и 180 поездок будет стоить 23 994 драм, бумажная проездная карта на 180 поездок будет стоить 24 984 драм. Электронный проездной на 365 дней и 1000 поездок будет стоить 106 000 драм, проездная карта на 1000 поездок будет стоить 110 000 драм.