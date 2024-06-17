Понедельник, 17 Июня 2024 17:26

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян не исключает возможности проведения референдума в случае, если Армения и Азербайджан решат обменяться территориями. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями села Шинуайр Сюникской области республики.

"Состоялась внеплановая остановка в Шинуайре, где мы побеседовали с жителями о реальной Армении и процессе делимитации и демаркации границ", - написал глава армянского кабмина, поделившись в Facebook деталями разговора с местными жителями.

Пашинян подчеркнул, что власти Армении могут инициировать референдум, если во время процесса делимитации границы с Азербайджаном возникнет вопрос обмена территориями. "Может возникнуть ситуация, когда можно будет отдать 100 кв. м здесь и получить 100 кв. м там. В таком случае мы ничего решать не будем. Необходимо будет провести референдум, решать будете вы", - сказал премьер-министр РА.

При этом, Пашинян заметил, что в процессе делимитации и демаркации речь не идет о новой границе с Азербайджаном, восстанавливаются границы советских времен. Премьер в очередной раз заверил, что власти Армении не уступят ни метра собственной территории.