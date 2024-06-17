Понедельник, 17 Июня 2024 17:25

АрмИнфо. Строго предосудительны слова ненависти, пропагандируемые властями Армении в адрес арцахцев, которые были выражены и в заявлениях премьер-министра РА в Национальном Собрании 12 июня. После этого в различных социальных сетях усилились оскорбления и разжигание ненависти в адрес арцахцев, а также их травля. Об этом говорится в совместном заявлении экс-омбудсмена Армении Армана Татояна и защитника прав человека Арцаха Гегама Степаняна.

"Этот порочный феномен обвинения во всех бедах народ Арцаха, ставшего жертвой этнической чистки, и его преследований по каждому вопросу становится причиной возникновения и широкого распространения ненависти к арцахцам в обществе.

Есть много примеров, когда эту кампанию распространяет и даже направляет Общественная телекомпания Армении, которая вместо того, чтобы способствовать интеграции насильственно перемещенных арцахцев в армянское общество и формированию общественной солидарности, становится участником генерации ненависти к части армян. Такая политика Общественного телевидения, как компании, учрежденной правительством, дает понять, что это есть намеренная политика властей", - говорится в совместном заявлении.

Правозащитник также обращают внимание, что помимо вышеизложенного, во многих показаниях зафиксировано, что представители полиции Армении особо преследуют арцахцев, задержанных на протестных акциях, используют в их отношении оскорбительные и унизительные высказывания, обвиняя граждан Арцаха в потере Арцаха, в том что они "гости здесь", что у них нет "здесь места" и др.

"Уголовные преследования, возбужденные против лидеров арцахских общин, в частности лидеров Степанакерта, Мартакерта, Аскерана, Атерка, и их аресты сопровождаются очевидным политическим покровительством. Они также не имеют юридической основы.

Власти Армении не имеют никаких полномочий для расследования обязательств арцахских общинных или государственных чиновников и их действий по отношению к государству Арцах. Власти Армении отказались от всех юридических, а также политических и даже моральных отношений с Арцахом.

В Армении начались преследования вышеупомянутых глав общин, которые были лишены свободы за участие в гражданских собраниях, в том числе за выражение поддержки этим собраниям", - резюмируется в заявлении.