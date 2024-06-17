Понедельник, 17 Июня 2024 17:24

АрмИнфо.Я, безусловно, добьюсь оправдания и себя, и всех остальных подсудимых, которых правоохранительная система принудила к раскаянию ля прекращения уголовного преследования. Об этом на своей странице в Фейсбук написал бывший министр экономики Армении Ваан Керобян в связи с прекращением своего 4-месячного домашнего ареста.

Сообщив, что расследование уголовного дела подходит уже к завершению, он отметил, что его первоначальная позиция относительно фиктивности дела и преследования иных целей только укрепилась.

<Я с нетерпением жду момента, когда можно будет представить, как <формируются> обвинения против честных и неподкупных людей, тех людей, чьей мотивацией является реальный государственный и служебный интерес, самоотверженная работа на благо Армении, а не массовое безразличие>, - заявил экс-министр.

Ваан Керобян с болью напомнил также о своей бывшей коллеге - заместителе министра Ани Испирян, самоотверженный труд которой, по его словам, удостоился подобной <благодарности> от правительства, в том случае, что она переехала в Армению во время 44-дневной войны.

<Я хочу выразить свою благодарность Ани и надеюсь, что однажды Армения научится ценить своих сыновей и дочерей, которые, движимые патриотизмом, подключаются из разных уголков мира для укрепления своей страны>, - подчеркнул он. Экс-министр рассказал, что на прошлой неделе сторона защиты подала жалобы на незаконные решения прокуратуры.

Керобян рассказал также о своих достижениях во время пребывания под домашним арестом. Самым главным событием за это время он назвал рождение первой внучки, которая стала для него источником новой любви.

Вместе с тем бывший глава Минэка отметил, что зря времени не терял, и прочитал уже большую часть Библии, прочитал и перечитал художественную и специализированную литературу, прошел продвинутый курс машинного обучения Эндрю Унга в Стэндфордском университете, курсы Python в Мичиганском университете, впитал в себя интересные исследования, связанные с искусственным интеллектом и смежными областями, и занялся их применением, погрузился в психологию, прочитал несколько книг в этой области, поневоле также изучал уголовное законодательство и работу правоохранительной системы в целом. <Как успели предсказать некоторые друзья еще до моей изоляции, из этого испытания я выйду более сильным, выносливым и обогащенным новыми знаниями человеком>, - отметил Керобян.

Он также рассказал, что за время пребывания под домашним арестом получал от своей большой семьи ежедневно безусловную любовь и колоссальную поддержку. <Множество добрых людей оказывали мне такую мощную поддержку, о которой можно только было мечтать>, - заметил Керобян. Экс-министр сказал, что намерен поблагодарить каждого за оказанную заботу, но для этого потребуется некоторое время, поскольку список этих людей довольно большой.

Отметим, что Керобян, заявивший об отставке 14 февраля, обвиняется в злоупотреблении и превышении должностных полномочий по делу о злоупотреблениях в Минэкономики Армении. По данным следствия, в деле восемь подозреваемых, из них пять - высокопоставленные чиновники Минэкономики, трое - представители компании, выигравшей в 2022 году конкурс на создание "Банка государственных инвестиционных проектов>. Керобян не признает вину.

Антикоррупционный суд в Ереване 16 февраля отправил его под домашний арест на срок два месяца, который был продлен еще на 2 месяца.

В ходе недавней пресс-конференции защиты Ваана Керобяна было заявлено, что на данный момент из 8 обвиняемых, обвинения уже сняты с 6-и. Решение о прекращении уголовного преследования было принято ввиду того, что эти 6 обвиняемых формально приняли вину и раскаялись. Однако, при детальном анализе материалов становится очевидным, что изначально показания фигурантов дела свидетельствуют о том, что последние не признают свою вину и заявляют, что не совершали тех или иных деяний. Но чтобы освободиться от этой истории, соглашаются на подобных условиях прекратить преследование в отношении себя. При изучении видеоматериалов с показаниями, как далее рассказал адвокат Тигран Егорян, вновь подтверждается, что это не допросы, а регистрация желаемых фактов посредством применения различных методов пропагандистского характера.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что все принятые решения со стороны следственных органов свидетельствуют о том, что государству не был нанесен ущерб. <В обратном случае с подобным основанием, как раскаяние, нельзя было прекратить уголовное преследование. И, следовательно, остается открытым вопрос - если ущерб не нанесен, то о чем это дело?>, - вопросил Егорян. Кроме того, в материалах дела отсутствуют какие-либо факты, свидетельствующие о превышении полномочий со стороны Ваана Керобяна, в чем он и обвинялся.