Понедельник, 17 Июня 2024 17:19

АрмИнфо. Международный кинофестиваль <Золотой абрикос> объявил состав жюри конкурса полнометражных фильмов. Согласно информации организаторов, Председателем жюри станет двукратный обладатель кинопремии <Оскар> Александр Пэйн, восемь полнометражных фильмов которого были номинированы в общей сложности на 24 премии <Оскар>, в том числе 4 раза в категории <Лучший фильм> и 3 раза в категории <Лучший режиссер>.

В рамках фестиваля будет представлена ретроспектива 5-и его фильмов. В состав жюри вошли также американский киновед Питер Скарлет, который на протяжении многих лет был директором крупнейшего в мире архива фильмов и любых документов, связанных с кинематографом - Французской фильмотеки (Cinematheque Francaise), генеральным директором престижного кинофестиваля Tribeca и художественным руководителем Международного кинофестиваля в Сан-Франциско; Александрия Бомбэк - американский оператор, монтажер и режиссер, известная документальными фильмами, в которых исследуются судьбы людей, живущих в горячих точках; известный западноармянский литературный деятель Григор Плтян - автор более 30 томов произведений, изданных в разных углах мира; Хайме Мартин Ногера­испанский культурный менеджер, который с 1988 по 2011 год руководил Международным фестивалем короткометражных фильмов и альтернативного кино в Бенальмадене (FICCAB) и основал кинофестиваль в Марбелье (The Marbella International Film Festival).

Напомним, что в этом году <Золотой абрикос> состоится с 7 по 14 июля и будет посвящен 100-летию Сергея Параджанова и Шарля Азнавура. Согласно традиции, в рамках <Золотого абрикоса> ереванский зритель получит возможность посмотреть конкурсные фильмы из разных стран мира, а также из самых престижных кинофестивалей (Каннский, Берлинский и др.). Ожидается также визит выдающихся деятелей мирового киноискусства, которые представят свой опыт и искусство кинолюбителям в Армении.

Напомним, что впервые кинофестиваль <Золотой абрикос> прошел в июле 2004 года и считается самым престижным кинофестивалем в регионе, который был основан Фондом развития кино <Золотой абрикос> и Армянской ассоциацией кинокритиков и журналистов. Основателями <Золотого абрикоса> являются кинорежиссер Арутюн Хачатрян, кинокритики Микаэл Стамбольцян и Сусанна Арутюнян. За все время действия фестиваля Армению посетили мэтры кино и всемирно известные актеры, в том числе писатель и сценарист Тонино Гуэрра, режиссеры Даррен Аронофски, Пол Шредер, Йос Стелинг, Кшиштоф Занусси, Роб Нильсен, Роман Балаян, Карлос Рейгадас, Надав Лапид, Александр Миндадзе, Такеши Китано, братья Жан-Пьер и Люк Дарденны, Лав Диас, актеры Клаудия Кардинале, Настасья Кински, Орнелла Мути, Жаклин Биссет,Фанни Ардан, Патрик Шене, Варвара Шмыкова, Алена Михайлова и др.