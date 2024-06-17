Понедельник, 17 Июня 2024 17:17

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян подписал решение о проведении 17 июня в 18:30 внеочередного заседания НС РА. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно источнику, в повестку дня заседания включен всего один вопрос - о необходимости отставки правительства Армении и формирования нового кабмина. С инициативой проведения заседания выступили две оппозиционные фракции армянского парламента - "Армения" и "Честь имею", собравшие для этого необходимое количество голосов парламентариев.

Впрочем, как свидетельствуют заявления представителей власти, депутаты от правящей фракции "Гражданский договор" не примут участия в заседании, а это будет означать отсутствие кворума и провал инициативы.