Понедельник, 17 Июня 2024 17:17

АрмИнфо. В Ереване начал свою работу Форум по вопросам демократии местных органов власти США-Армения.

Как сообщает пресс-служба посольства США в Армении, мероприятие, которое открыли президент Армении Ваагн Хачатурян и заместитель госсекретаря США Ричард Верма, является первым в своем роде. Он объединяет мэров американских и армянских городов, региональных, государственных и областных лидеров, которые встретились на этом двухдневном мероприятии для обмена мнениями о демократии.

Участники форума заявили о намерении начать сотрудничество между городами Степанаван (Лорийская область) и Хелена (штат Монтана), Армавир (Армавирская область) и Скрантон (штат Пенсильвания), а также между Тавушем и Мичиганом.

Сегодня участники мероприятия обсудят вопросы связанные с построением демократии на местном уровне посредством сотрудничества с гражданским обществом и свободными СМИ, прозрачности и подотчетности, целостности выборов и других областей. Завтра, во второй день форума делегаты отправятся в Гюмри, встретятся с муниципальными властями, посетят Технологический центр Гюмри и проведут детальные дискуссии по таким темам, как развитие ИТ, способствуя государственному и частному партнерству и реагируя на изменение климата и продвижение туризма.

Участники также проведут встречи в городах-побратимах, чтобы поделиться идеями для углубления диалога и сотрудничества в ближайшие месяцы с целью создания надежных партнерских отношений. Ожидается, что это повысит взаимопонимание, хорошее управление, экономическое

развитие, мир и процветание для народа Армении и Соединенных Штатов.

Делегацию США возглавила специальный представитель Госдепартамента США по городской и государственной дипломатии Нина Хачигян, ее сопровождает специальный представитель по коммерческим и деловым вопросам Сара Моргентау.

В состав американской делегации также вошли: мэр города Глендейл (штат Калифорния) Элен Асатрян; директор Управления планирования и исследований штата Калифорния Сэмюэл Ассефа; мэр Скрэнтона (штат Пенсильвания) Пейдж Когнетти; мэр Хелена (штат Монтана) Уилмот Коллинз; мэр Пасадены (штат Калифорния) Виктор Гордо; замминистра Министерства сельского хозяйства штата Канзас Келси Олсон и директор по информационным технологиям Лос-Анджелеса (Калифорния) Тед Росс.

Среди армянских участников были руководитель программ развития, внешних связей и информационных технологий Ванадзора Лиля Давтян; губернатор Тавушской области Айк Галумян; мэр Степанавана Армен Григорян; заместитель министра экономики Арман Ходжоян; мэр Гюмри Вардгес Самсонян и др