Понедельник, 17 Июня 2024 17:16

АрмИнфо. Рассуждать о возможности появления военных баз США на территории Армении пока рано. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Пока об этом говорить рано", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать появления военных баз США в республике в связи с изменениями в политике Еревана.

Отметим, что в последний период Ереван и Вашингтон неоднократно заявляли о намерении укрепить двустороннее сотрудничество, в том числе и в сфере обороны и безопасности.