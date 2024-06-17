Понедельник, 17 Июня 2024 17:15

АрмИнфо.Соответствующие российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии отменить визовый режим между РФ и Грузией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, честно говоря, я не видел, но если оно было, то мы его, значит, увидим. И, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли какая-то реакция на обращение грузинской партии с предложением об отмене визового режима с РФ передает РИА Новости.

Ранее члены грузинской партии "Солидарность во имя мира" попросили президента РФ Владимира Путина отменить визовый режим между Россией и Грузией, "амнистировать граждан Грузии, которые до смягчения визового режима вынужденно нарушили правила пребывания" в России или были депортированы и облегчить правила трудоустройства для граждан Грузии в России и установить квоты на работу.

Добавим, что ранее грузинские СМИ сообщали о том, что власти Грузии готовятся открыть посольство страны в Москве и уже начали отбор сотрудников для диппредставительства. Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в сентябре 2008 года после известных августовских событий.