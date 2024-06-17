Понедельник, 17 Июня 2024 17:12

АрмИнфо.17 июня 2024 года IDBank разместил именные купонные облигации под идентификационным кодом ценной бумаги AMANLBB2QER7 - посредством публичного размещения на следующих условиях:

Общий объем - 3 млрд драмов РА

Годовая процентная ставка - 9,50%

Срок обращения облигаций - 27 месяцев

Облигации будут выплачиваться ежеквартально

Срок погашения - 17/09/2026

Облигации будут размещены с 17 июня 2024 года по 16 августа 2024 года включительно.

После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа», и облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Облигации можно приобрести онлайн, сделав несколько кликов, не посещая банк. Просто зайдите в раздел «Ценные бумаги» на онлайн-платформе IDBanking.am, выберите тип и количество облигаций и оформите покупку.

Полная информация об облигациях будет доступна в приложении Idram&IDBank сразу после покупки: в разделе «Облигации» подраздела «Банковские услуги» представлены отличительный код, количество, номинальная стоимость, годовой купонный доход, дата выплаты купона и дата погашения облигаций.

Всю информацию об облигациях можно посмотреть по ссылке.

Программный проспект облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением Председателя ЦБ РА N1/520 А 18-ого октября 2022 года. Электронные версии проспекта программы, ее заполнение и основные условия выпуска можно найти на официальном сайте IDBank-а.