Понедельник, 17 Июня 2024 11:49

АрмИнфо.В ходе заседания Кабинета Министров Туркменистана Глава МИД страны Рашид Мередов выдвинул на рассмотрение Президента Сердара Бердымухамедова предложение о проведении в 2025 году в Ашхабаде очередного заседания Административного совета Евразийской патентной организации. Об этом сообщает интернет-издание «Вестиабад».

Министр подчеркнул, что с целью внедрения во все сферах национальной экономики новейших технологий необходимо тесное сотрудничество со специализированными структурами. Вынесенное предложение включает в себя присоединение Туркменистана к Протоколу об охране промышленных образцов Евразийской патентной конвенции.

Также было предложено провести в туркменской столице форум по правовой охране промышленных образцов. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил поступившие предложения и дал поручения о принятии соответствующих мер.