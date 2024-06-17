Понедельник, 17 Июня 2024 11:44

АрмИнфо. Бывший депутат Национального Собрания РА Ани Самсонян прекращает свое членство в рядах партии "Просвещенная Армения". Об этом она написала на своей странице в Facebook

"В партии "Просвещенная Армения" я и моя команда прошли сложный политический путь. Вы были рядом со мной, я была там ради вас. Вы все мои друзья. Но я должна сказать, что моя миссия в партии окончена. 29 мая я обратилась в правление партии с заявлением о прекращении моих полномочий. Больше комментариев у меня нет и не будет. Я продолжу свою политическую деятельность", - написала бывший депутат.