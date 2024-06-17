Понедельник, 17 Июня 2024 11:25

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-16:00 квартиры 46-90 жилых домов 20, 22 на улице Эребуни, частные дома 96-135 на улице Димитров, частные дома 1-15 на 1-ом переулке улицы Димитров, 1-15 на 2-ом переулке;

11։00-17:00 жилые дома 22, 22а на улице Абовяна, жилой дом 8 на пр. Саят-Нова, жилой дом 28/20 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 30 и частные дома 16-38 на улице Барбюса, частные дома 11-44 на улице Кери, улица Давташена 7, улицы С. Геворгяна и Агабабяна, жилые дома 42/1, 42/4, 40, 38/2, 38/3, 42/2, 42/4, 42, 38 на пр. Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-13։00 частично кварталы 3-ий, “Нор” в городе Масис; частично село Мармарашен; мэрия, компания ''Тим Телеком'', школа N2, больница в городе Масис; частично села Воскетап и Суренаван;

11:30-13:30 частично село Мхчян;

14:00-15։00 село Армаш и частично село Ерасх;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-11։00 улица Шаумяна, частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

10:30-12:30 частично село Артабуйнк;

10:30-11։30 частично село Заритап;

в Котайкской области:

10:00-16։30 село Балаовит полностью; садоводческая компания “Птгни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, ООО ‘Докадо”, ‘Арцив”, ‘Амур Авагян”, садоводческая компания “Птгни-2”, ООО ‘Саранист”, ‘А. Авагян”, “Йай Навт”, “Оазис”, ‘Ангар”, “Клеопатра”, “Этеард Амелиа”, ‘Г. Овсепян”, “Амелиа'', ''Г. Овсепян”, П/К “Гегард”, квартал “Герезманнер”, садоводческая компания “Кимиагорц”, ООО “Онира”, ‘Птгни Арцив-2”, коньячный комбинат, абонент (не являющийся жильцом) “А. Авагян” в селе Птгни;

11։00-16։00 частично 3-ий и 4-ый микрорайоны города Абовян;

11։00-16։30 село Балаовит и прилегающие территории;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, Септембери 21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Чамбараки ЧШШ”, воинская часть и газозаправочная станция в городе Чамбарак;

в Тавушской области:

10:30-12:00 села Джуджеван, Баганис, Коти, Воскепар, Барекамаван, Воскеван, МГЭС “Воскепар”, прилегающие станции сотовых операторов и абоненты (не являющиеся жильцами) в Ноемберянском регионе;

в Лорийской области:

12:00-17:00 села Катнарат, Урасар, Арманис;

в Ширакской области:

11:00-16:00 северо-восточная и юго-восточная территории, квартал “Нор Ахурян” в селе Ахурян Ахурянского региона;

11:00-17:00 села Гусанагюх, Лусахбюр, Ширакаван, Саракап, Джрапи, Айкадзор, Баграван, Исаакян, Нор Артик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Анийском регионе;

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилые дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 22 на улице Д. Маляна, школа N96 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 1, 1/1, 2, 2/1а, 3, 3/1 в кв. “Аэрация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16:00 частные дома 122-185 на улице Атояна, частные дома 146-192 на 12-ой улице Нор Ареша, жилой дом 40 на 14-ой улице Нор Ареша;

11։00-17:00 жилой дом 28 на улице Исаакяна, жилые дома 19а, 23 на улице Корюна, Ереванский филиал МГУ им. Ломоносова, жилой дом 27 на улице Вардананца, частные дома 21-78 на 9-ой улице Айгестана и частные дома 66-169 на 11-ой улице Айгестана, частные дома 252-256 на улице Норки Айгинер, жилые дома 5, 7, 9 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 31/1-33/2 на улице А. Хачатряна, частные дома 1-10 на 17-ой улице Канакера, частные дома 47/7-55/30 на улице Царава Ахбюра, жилой дом 18/7 на улице Асратяна, жилой дом 139 на улице Улнеци, частные дома 1-37/3 на улице Фанарджяна, жилые дома 10-18 на улице Давида Анахта, улицы 1, 6, 7 в кв. ‘Давташен”, жилые дома 89, 93, 91, 97, 99, 101, 103, 105, 151 на улице Бабаджаняна;

в Арагацотнской области:

11։00-17:00 кварталы “Ара-1”, “Ара-2”, “Нарек”, улицы Ер. Шаазиза, Нарекаци, Шираза, Прошяна, ‘Варои Дзорак” в городе Аштарак; села Даларик, Лернагог, Шеник, Ервандашат, Багаран, Каракерт;

в Армавирской области:

11։00-17:00 село Ханджян;

в Араратской области:

10:00-13։00 село Ноякерт и частично село Ехегнаван;

10:00-14։00 частично села Айнтап и Нор Харберд;

10:30-12:30 частично село Мхчян;

11:00-12:30 село Шаумян;

12:30-14:00 частично улицы Маркса, Ачаряна, Араза, Исакова, Дуряна, Орбели, Огостоси 23 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Артабуйнк;

в Котайкской области:

10։30-12:30 жилые дома 4-6, 17, 18 в 5-ом квартале, столовая “Аракелутюн Айастан” в городе Чаренцаван;

13։30-16:00 жилые дома 28-31 в 5-ом квартале, школа N2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11։00 -16։00 частично 3-ий, 4-ый, 7-ой и 8-о микрорайоны города Абовян;

11:00-17:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Уренинер, Сафарян, Галстян, Еритасардакан, улицы 2, 4, 6, жилые дома 5, 7, 9, 11, 14, 21 в селе Касах;

в Тавушской области:

10:00-12:00 улица Парз Лич, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан; село Техут;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Саратовка, Новосельцево, Гетаван;

14:00-16:00 улицы Мясникяна, Торосяна, Ширака, С. Аветисяна, 1-ый переулок Айгестана, школа N1 в городе Спитак.