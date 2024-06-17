Понедельник, 17 Июня 2024 11:23

АрмИнфо.Институт Лемкина по предотвращению геноцида осудил насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов со стороны правоохранителей, в ходе акции протеста 12 июня перед зданием парламента Армении.

"12 июня, во время продолжающихся антиправительственных протестов в Ереване, полиция применила грубую силу, в том числе применила десятки дымовых и светошумовых гранат, направленных непосредственно на людей в толпе, в результате чего были ранены почти сто человек, в том числе журналисты ряда новостных служб. Правоохранительные органы утверждают, что полицейские получили незначительные травмы.

Вызывает тревогу тот факт, что власти вместе с премьер-министром Николом Пашиняном выступили в защиту этих действий полиции. Как мы уже неоднократно заявляли, свобода слова и собраний являются фундаментальными правами человека и основными принципами инклюзивного и справедливого общества.

Они также являются важнейшими инструментами предотвращения геноцида, поскольку эти права позволяют отдельным лицам и сообществам выступать против несправедливости и требовать подотчетности от своих правительств. Предоставляя людям возможность высказывать свои опасения и коллективно мобилизовываться, общества получают больше возможностей для устранения и смягчения факторов, способствующих процессам геноцида", - говорится в заявлении Института.

В этом ключе Институт Лемкина выразил обеспокоенность агрессивной тактикой разгона протестующих и журналистов в Ереване 12 июня, которая противоречит провозглашенной приверженности Армении миру, демократическим принципам и правам человека.

"Это обязательство должно означать защиту права на мирные собрания и свободу слова, а не подавление инакомыслия с помощью насилия и кровопролития", - подчеркивается в заявлении Института Лемкина.

Действия полиции осудили в международной правозащитной организации Amnesty International.

"Мы призываем власти Армении немедленно и беспристрастно расследовать произошедшее, включая утверждения о том, что полиция могла применить ненужную или чрезмерную силу. Реакция властей на протесты, даже если они приобретают насильственный характер, должна строго соответствовать международным стандартам в области прав человека.

Правоохранительные органы должны избегать применения силы. Если это невозможно, силу следует применять до минимума и только в случае крайней необходимости и соразмерности для достижения законной цели правоохранительной деятельности", - подчеркнули в Организации. Отметим, что полиция 12 июня применила несоразмерную ничем не спровоцированную силу в отношении мирных демонстрантов у здания правительства. Были применены светошумовые гранаты и другие спецсредства. Пострадали свыше 100 человек по официальным данным. По имеющимся данным, в результате применения спецсредств пострадали около 10 представителей СМИ, повреждена редакционная техника. В СМИ распространились кадры, свидетельствующие о целенаправленном ударе светошумовых гранат в направлении работающих на месте протестов журналистов и операторов. Более того, во всемирной паутине множество кадров, когда несколько десятков полицейских толпой жестко избивают демонстранта, который пытается руками защитить голову и лицо. Начальник полиции Армении оправдала данные действия полицейских, заверив, что протестующие не подчинялись законными требованиями правоохранителей. Но, видеокадры инцидентов свидетельствуют об обратном.