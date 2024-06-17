Понедельник, 17 Июня 2024 11:21

АрмИнфо. Премьер Франции Габриэль Атталь вручил знак отличия Почетного легиона Рене Левоняну.

"Огромное удовольствие участвовать в церемонии вручения в Матиньонском дворце знака отличия Почетного легиона Рене Левоняну - пастору Армянской Евангелической церкви Франции, президенту Ассоциации евангелистских церквей франкоговорящих стран премьер-министром Габриэлем Атталем.

Сердечно поздравляю пастора с этой высокой наградой, которая вознаграждает его исключительную приверженность армяно-франзуской дружбе", - написала в своем микроблоге в Твиттер посол Армении во Франции Асмик Толмаджян.

Кроме того, как сообщил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи, 15 июня у Триумфальной арки состоялась Военная церемония. "Флаг Армении был рядом с флагом Франции, в центре Парижа и в сердцах французов", - написал он.