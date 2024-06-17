Понедельник, 17 Июня 2024 11:20

АрмИнфо.Мэр Еревана Тигран Авинян поручил соответствующим структурам городской администрации провести переговоры с Патрульной службой Полиции РА на предмет законодательного урегулирования вопроса с дорожно-транспортными происшествиями.

На рабочем совещании в столичном муниципалитете 17 июня Авинян отметил, что зачастую различного рода ДТП становятся причиной огромных заторов, особенно, когда происходит задержка с прибытием полицейских и представителей страховых компаний. Мэр заметил, что иногда при незначительном происшествии, сумма которого может не превышать 200 тысяч драм, пробки, с учетом расходов бензина, времени и нервов, приводят к потерям в несколько миллионов драм. Авинян считает, что при незначительных ДТП сроки заторов необходимо сократить максимум до 15 минут. Он поручил провести переговоры по данному вопросу с сотрудниками полиции и разработать проект закона для его представления в Национальное Собрание РА. Параллельно, как отметил столичный градоначальник, необходимо продумать возможности применения других механизмов.

"По моим наблюдениям, наша столица является единственным в мире городом, в котором возможна подобного рода роскошь, при которой риски для страховых компаний исключены, и все должны сидеть и ждать прибытия их представителей", - сказал Авинян.

Он добавил, что данное предложение касается лишь ДТП с незначительным ущербом: при отсутствии человеческих жертв, большого урона и т.д.