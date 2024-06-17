Понедельник, 17 Июня 2024 11:18

АрмИнфо. Армения не подписала итоговую декларацию саммита по Украине, прошедшего 16 июня в Швейцарии.

Как сообщают СМИ из 91 государства и организаций, принявших участие в саммите мира по Украине, декларацию не поддержали 13 стран. Наряду с Арменией документ также не подписали: Индия, Саудовская Аравия, ЮАР, Бразилия, Бахрейн, Ватикан, Ливия, Колумбия, ОАЭ, Таиланд, Мексика и Индонезия.

Как стало известно из сообщения украинского УНН секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, участвовавший в мероприятии, также отказался выступить на втором пленарном заседании Глобального саммита мира.

Как отмечает УНН, во время заседания модератор пригласил выступить генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич, однако она отказалась. "Нет? Вы не хотите? Тогда перейдем дальше", - переспросил модератор. После этого модератор собирался передать слово секретарю Совета безопасности Армении Армену Григоряну, но он также отказался.

Как стало известно, в итоговое коммюнике внесли только три пункта из "мирного предложения" украинского лидера Владимира Зеленского.

Они были опубликованы на сайте правительства Швейцарии, по итогам саммита, состоявшегося 15-16 июня. В заявлении, в частности говорится:

"Во-первых, любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным от несанкционированного доступа и воздействия окружающей среды. Украинские атомные электростанции и установки, включая Запорожскую атомную электростанцию, должны безопасно функционировать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под его наблюдением. Любая угроза ядерным оружием или его применение в контексте продолжающейся войны против Украины недопустимы.

Во-вторых, глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В этой связи решающее значение имеют свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство, а также доступ к морским портам в Черном и Азовском морях. Нападения на торговые суда в портах и вдоль всего маршрута, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы. Продовольственная безопасность никоим образом не должна быть использована в качестве оружия. Украинская сельскохозяйственная продукция должна надежно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.

В-третьих, все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все другие гражданские лица Украины, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены в Украину".