Понедельник, 17 Июня 2024 11:16

АрмИнфо. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с секретарем Совбеза Армении на полях мирного саммита по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины

"Состоялась моя содержательная встреча с секретарем Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном. Поблагодарил Армению за участие в Глобальном саммите мира.

Мы подчеркнули исключительную важность устойчивого мира в Европе и на Южном Кавказе, основанного на уважении Устава ООН.

Кроме того, обсудили динамику событий в регионе и вызовы безопасности, стоящие перед нашими странами. Украина заинтересована в укреплении двусторонних связей и взаимовыгодном сотрудничестве с Арменией", - заявил Кулеба.