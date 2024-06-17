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АрмИнфо. Намерения политизировать уголовный процесс в отношении компании GG являются неудачной попыткой. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Следственного комитета РА Гор Абрамян.
Напомним, что 16 июня компания GG, оказывающая услуги в сфере такси-сервиса, распространила заявление, в котором назвала уголовное производство в ее отношении необоснованным и незаконным, а его единственным мотивом является активная гражданская позиция и публичная деятельность основателя компании Хачатура Григоряна. 12 июня сторонники движения "Тавуш во имя Родины" попытались штурмовать здание Национального Собрания РА. Григорян выразил однозначную поддержку манифестантам, требующим отставки действующих властей.
Гор Абрамян назвал утверждения компании как не соответствующее действительности. По его словам, уголовное дело возбуждено не против какого-либо лица, а по конкретному факту. Пресс-секретарь СК заметил, что дело было возбуждено еще в мае 2023 года и касалось случаев уклонения от уплаты налогов. Предварительное следствие по данному делу продолжается до сих пор, и проведение обысков в компании является стандартной оперативной процедурой.
"С этой точки зрения заявление компании от 16 июня о связи уголовного производства с активной гражданской позицией и публичной деятельностью учредителя компании GG является попыткой политизировать процесс, начавшийся более года назад, исказив при этом реальность. Это неудачная попытка", - считает Гор Абрамян.
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