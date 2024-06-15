Суббота, 15 Июня 2024 14:39

АрмИнфо. По всей Армении идут массовые задержания людей. Об этом 15 июня со своей страницы в Facebook сообщил адвокат Рубен Меликян.

Он сообщил, что в настоящее время направляется в головной офис Следственного комитета на улице Мамиконянца, куда в массовом порядке доставляются граждане, подвергшиеся приводу на территории всей страны. В СК расследуются дела в отношении рядовых граждан по событиям 12 июня, в отношении же полицейских, применивших светошумовые гранаты при столкновении с митингующими, никаких действий не предпринято. По данным адвоката, задерживаются сторонники движения "Тавуш во имя Родины" в Мартуни, Гаваре, Ванадзоре, Уджане и в Ереване. На данный момент, продолжил юрист, известно о задержании 11 человек. "Их везут в СК, на улицу Мамоконянца, куда направляюсь и я ", - подчеркнул адвокат.

Ранее сегодня СК сообщил, что по подозрению в оказании материального вознаграждения за участие в акциях движения "Тавуш во имя Родины" в Ереване задержаны 11 человек. Против них возбуждено уголовное дело.