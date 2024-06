Суббота, 15 Июня 2024 13:26

АрмИнфо.Платформа EventHub․am стала официальным представителем по продаже билетов в Армении на концерт всемирно известной группы Black Eyed Peas, который состоится в Тбилиси, благодаря чему билеты можно приобрести в армянских драмах. Концерт состоится 7 июля на стадионе «Динамо» имени Бориса Пайчадзе.

«Благодаря уникальному сотрудничеству между EventHub.am и Caucasus Entertainment Production, впервые армянская платформа стала официальным продавцом билетов на концерт, который пройдет в Грузии. Это не только открывает для нас новые рынки, но и предоставляет нашим клиентам новые возможности для культурного туризма, позволяя получить поддержку на армянском языке при возникновении вопросов, одновременно предотвращая возможные риски, связанные с покупкой билетов», − отметила менеджер по продукту платформы Eventhub Элла Агабабян.

Black Eyed Peas − культовая американская группа, работающая в жанрах хип-хоп, поп и R&B, и известная такими хитами, как Where Is the Love?, I Gotta Feeling и многими другими. Их музыка покорила публику и критиков по всему миру и принесла им несколько премий «Грэмми» в таких категориях, как «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее поп-исполнение дуэта или группы».

Отметим, что на платформе EventHub доступны два варианта билетов на концерт, который состоится в Тбилиси: в Standing zone за 31,000 драмов РА и Golden zone за 41,000 драмов РА.

Об EventHub

Платформа EventHub упрощает организацию мероприятий, предлагая упрощенные решения для выбора мест, продажи билетов и процесса проверки. EventHub − это B2B-продукт дочерней компании Америабанка «Динно», запущенный в 2023 г. За этот короткий промежуток времени платформа уже привлекла более 50 партнеров, для которых создано и успешно осуществлено более 150 мероприятий с помощью инструментов EventHub.