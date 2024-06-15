Суббота, 15 Июня 2024 13:02

АрмИнфо. Движению "Тавуш во имя Родины" придется применить другую тактику для достижения цели по отстранению нынешних правителей Армении от власти. Об этом 15 июня журналистам заявил лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян.

Он отметил, что почерк властей страны не изменится, и по этой причине нужно будет несколько изменить тактику и действия борьбы. Традиционные способы изменятся с точки зрения вовлечения людей и наличие новых лиц. Архиепископ добавил, что будет проводиться анализ всех тех предложений, которые поступают. "12 июня показал, что граждане Армении не защищены. Мы имеем дело со властью, которая готова пойти на все, чтобы сохранить свое кресло", - отметил Галстанян, добавив, что при них армянское государство столкнется с новыми катастрофами, поэтому цель неизменна - отставка власти. "Полиция стала средством не только насилия против людей, но и их унижения. В этой ситуации мы должны действовать по новой тактике. Заявление правящей партии о том, что 17 июня собираются бойкотировать заседание, чтобы не был обеспечен кворум, противозаконно. Это еще раз говорит о том, что их уход необходим, так как они ставят себя выше закона", - подчеркнул Галстанян.

Напомним, что оппозиция в Национальном Собрании РА инициировала проведение 17 июня внеочередного заседания, на котором намерена поставить вопрос об отставке правительства РА.