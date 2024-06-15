Суббота, 15 Июня 2024 13:01

АрмИнфо. Лидер движения "Тавуш во имя Родины", архиепископ Баграт Галстанян уверен в успехе протестного движения.

Выступая на форуме "Вокруг Араратского альянса", который стартовал 15 июня в Ереване, архиепископ отметил, что не является приспособленцем. "Я уверен, что наше движение достигнет своей цели, и мы сможем завершить нашу программу. Сегодня мы оказались в такой ситуации, при которой у нашего народа была украдена честь, а национальные ценности перевернуты с головы на ноги, даже у таких людей, которые казалось, являются носителями этих ценностей", - сказал Баграт Галстанян.

Он отметил, что изуродована вся среда, в которой живет армянский народ. Это является результатом всех тех событий, которые произошли в стране за последние шесть лет. Архиепископ подчеркнул, что за весь этот период времени осуществлялась программа, направленная на то, чтобы исключить любую возможность личности выражать свое мнение. "Мое присутствие на улицах и площадях страны непонятно мне самому, и, в какой-то степени, недопустимо, однако мое поведение является своеобразным криком, призывом к народу, чтобы люди поверили в возможность изменения ситуации в страны", - сказал Галстанян, добавив, что изменение ситуации сегодня уже является необходимостью.

Архиепископ добавил, что сидя в комнатах, невозможно что-либо решить. "Люди, которые прошли путь в борьбе за независимость страны, которые строили армянскую государственность, не имеют права баррикадироваться от имеющихся проблем. Они должны выйти на улицы и площади, где их сегодня, к сожалению, нет", - констатировал Галстанян.

Отметим, что в ходе форума будут обсуждены вопросы, связанные с вызовами безопасности Армении. Особое внимание будет уделено процессу делимитации, изменению Конституции, процессу подписания "мирного" соглашения, арцахскому вопросу, а также вопросам, связанным с триединством Армения-Арцах- Диаспора. На форуме присутствует лидер движения <Тавуш во имя Родины> архиепископ Баграт Галстанян. Спикерами мероприятия выступают тюрколог Варужан Гегамян, юрист Арам Орбелян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Ваагн Меликян. С приветственной речью выступил предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви, епископ Вртанес Абрамян.

На мероприятие приглашены общественные и политические деятели, представители армянского и международного экспертного сообщества.